Il San Pietro Park di Cremona si prepara all’atto finale: domenica 29 giugno torna anche quest’anno l’appuntamento con i tradizionali fuochi d’artificio che allieteranno la serata a partire dalle 23. Lo spettacolo pirotecnico è completamente organizzato e finanziato dai gestori del luna park, che come ogni anno vogliono salutare in bellezza la cittadinanza.

Per l’ultimo giorno di giostre al luna park si affiancheranno inoltre le bancarelle della Fiera di San Pietro, che riempiranno viale Po. A questo proposito il Comune sta organizzando la viabilità per renderla meno impattante possibile, alla luce dei lavori che interessano Barriera Po, via del Porto e Largo Moreni.

La fine di giugno è anche l’occasione per fare alcuni bilanci. Soddisfatti i membri del comitato organizzativo, composto da Dylan Calvi, Elia Marchesi, Marco Piccaluga e Mattia Barbera: “Quest’anno abbiamo avuto un calo di visite rispetto allo scorso anno a causa dei lavori, ma siamo comunque contenti perché i cremonesi hanno risposto con entusiasmo, come sempre. Molto positiva è stata anche l’adesione che abbiamo avuto alle giornate dedicate all’autismo e alla disabilità, che il prossimo anno ripeteremo e amplieremo”.

Il luna park di San Pietro è stato anche uno dei posti più sicuri in città: non si sono infatti mai verificati incidenti.

Ma è già il momento di guardare avanti: il comitato organizzativo sta infatti già pensando all’edizione 2026: “Tra i nostri obiettivi c’è quello di spostare le nostre abitazioni da piazzale Azzurri d’Italia, cosa che avremmo già voluto fare quest’anno. A questo proposito stiamo lavorando con il Comune di Cremona per trovare una soluzione alternativa, in modo da poter lasciare libero il parcheggio. Questa sarebbe, secondo noi, la soluzione ottimale per migliorare la convivenza con le realtà sportive circostanti e per lasciare alla cittadinanza più opzioni per parcheggiare”.

Dopo il 29 di giugno le giostre si sposteranno a pochi chilometri di distanza per il Summer Park Desenzano 2025, che prenderà il via venerdì 4 luglio.

