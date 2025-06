Era alla guida di uno scooter rubato e senza patente, il 19enne cremonese fermato e denunciato per ricettazione dai Carabinieri della Radiomobile di Cremona, verso le 22,30 di martedì 24 giugno in viale Cambonino.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il veicolo era stato rubato lo scorso 13 gennaio, come da denuncia presentata ai Carabinieri di Cremona da una donna residente in città. Alla richiesta dei documenti, il 19enne è risultato anche privo di patente di guida, che non ha mai conseguito.

Per questo motivo è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente. Il ciclomotore è stato recuperato e affidato in custodia ad un autosoccorso, in attesa della restituzione alla legittima proprietaria. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione.

