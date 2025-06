Filippo Inzaghi “Gattuso può portare la nazionale ai Mondiali”

PALERMO (ITALPRESS) – “Gattuso nuovo ct della nazionale? Ci siamo sentiti, ci siamo fatti gli auguri a vicenda e mi ha parlato di Palermo. Sono molto contento per lui, abbiamo condiviso tante vittorie e mi auguro per lui che l’Italia vada ai mondiali e possa fare qualcosa di veramente bello. Ha tutte le potenzialità per farlo”. Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha risposto così a una domanda sulla Nazionale in occasione della conferenza stampa di presentazione al Palermo.

pc/mca1

(Fonte video: Palermo F.C.)