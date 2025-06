Dalla regione arrivano contributi per i giovani aspiranti agricoltori: sono otto le domande finanziate in territorio cremonese, per un totale di 320.000 euro. Complessivamente in Lombardia sono 131 i giovani agricoltori che riceveranno un contributo per avviare la propria impresa grazie all’ultima finestra del primo bando regionale dedicato all’insediamento giovanile.

Ad annunciarlo è l’assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Alessandro Beduschi. È già in essere il secondo bando di questo intervento, anch’esso con 4 finestre, che registra una dotazione di 20 milioni di euro.

“Un’iniezione di fiducia e risorse pari a 5,77 milioni di euro – dichiara Beduschi – che si aggiunge ai risultati dei mesi scorsi: in totale, nei quattro periodi di apertura del bando tra il 2024 e il 2025, sono state finanziate 288 domande per un valore complessivo di 15,7 milioni di euro.

In un tempo che chiede coraggio per fare agricoltura, vedere così tanti ragazzi e ragazze sceglierla come progetto di vita è una straordinaria notizia. La Regione c’è, al loro fianco, per aiutarli a partire con il piede giusto e costruire imprese solide, innovative, radicate nei territori ma capaci di guardare lontano”.

Una parte rilevante delle risorse – oltre 2,4 milioni di euro – è destinata a giovani che operano nelle aree interne della Lombardia, spesso le più fragili ma anche le più ricche di potenziale umano e ambientale. E più di 50 insediamenti riguardano imprese di montagna, segno di una voglia concreta di presidiare anche i territori più complessi.

“Questi ragazzi non stanno solo aprendo un’azienda – conclude Beduschi –. Stanno scegliendo di essere custodi del paesaggio, promotori di economia pulita, protagonisti di una nuova stagione agricola che ha al centro la qualità, la sostenibilità e la bellezza del lavoro fatto bene”.

L’intervento si inserisce nel quadro del Piano Strategico della PAC 2023-2027 e rappresenta uno degli strumenti più incisivi messi in campo per favorire il ricambio generazionale e contrastare lo spopolamento delle campagne.

Di seguito il riparto delle domande finanziate per provincia.

© Riproduzione riservata