Palermo, Inzaghi “Con questo pubblico da Champions nulla mi spaventa”

PALERMO (ITALPRESS) – “Nessuno ci regalerà nulla. Abbiamo un sogno, dovremo meritarcelo. Dobbiamo riportare il Palermo dove merita. Questa è una grandissima capitale del calcio. Sarà molto più difficile per me perchè lo scosro anno sono partito a fari spenti. Dobbiamo correre, sudare la maglia e con un puhbblico da Champions non mi spaventa nulla. Il mio obiettivo è uscire tra gli applausi anche dopo una sconfitta”. Lo ha detto l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi in occasione della conferenza di presentazione al centro sportivo di Torretta.

pc/mca1

(Fonte video: Palermo Calcio)