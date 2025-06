Pecoraro Scanio “Il governo non sottovaluti l’allarme caldo in Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Le temperature in tutta Italia hanno superato di gran lunga la media stagionale. Come ampiamente previsto, ci troviamo di fronte a un’estate siccitosa, caratterizzata da ondate di calore sempre più intense e pericolose”. È l’allarme lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, che chiede un’immediata presa di coscienza da parte del Governo e del Parlamento sulla gravità della crisi climatica in corso. “Non possiamo più ignorare gli impatti del cambiamento climatico: si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, ambientale e sociale. Le ondate di calore mettono a rischio la salute dei cittadini, aggravano il rischio incendi e compromettono la vivibilità delle nostre città – afferma Pecoraro Scanio -. Da oltre 15 anni si parla di misure di adattamento al cambiamento climatico, ma pochissime sono state realmente adottate”. Pecoraro Scanio ha quindi rivolto un appello al Parlamento affinché obblighi il Governo a presentare un piano concreto per migliorare la qualità della vita dei cittadini e sostenere le imprese in difficoltà a causa degli effetti climatici estremi. “È inaccettabile continuare a sottovalutare questa crisi. Chi nega l’esistenza del cambiamento climatico non è solo irresponsabile: è complice di una catastrofe annunciata. Il negazionismo climatico è un danno per il Paese e per la sicurezza delle persone. È tempo di agire, con serietà e determinazione”, conclude.

