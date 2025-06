Schifani “Stop polemiche su vicenda Dragotto, pensiamo ai bambini”

PALERMO (ITALPRESS) – “Io preferirei sulla questione Dragotto, che è talmente triste, che si stendesse un pietoso velo. Faccio gliauguri a tutti quei bambini che verranno curati in poliambulatorio, ma faccio gli auguri anche alle centinaia di bambini che saranno curati in maniera strutturale e strategica, al polo pediatrico che stiamo per realizzare. Abbiamo già bandito la gara e fra due anni realizzeremo un incompiuto”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a Siracsua, al Forum di Fiaso sull’IA per il futuro della sanità italiana, tornando sulle polemiche nate in occasione del concerto ‘Gigi&Friends – Sicily for Life’.

xe2/pc/gtr