Schillaci “L’intelligenza artificiale serva a superare disuguaglianze”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale è uno strumento che deve essere per tutti. Non può l’innovazione tecnologica essere solo per qualcuno; è uno strumento che deve servire per superare le disuguaglianze e non per amplificarle”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, a Siracusa, al Forum di Fiaso sull’IA per il futuro della sanità italiana.

