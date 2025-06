La Scuola di Improvvisazione Teatrale dei TraAttori e la Società Filodrammatica Cremonese insieme con Le Botteghe del Centro tornano con la terza edizione della loro rassegna estiva di Teatro d’Improvvisazione a Cremona. Nella splendida cornice del cortile interno della Società Filodrammatica, in Piazza Filodrammatici 2, cinque compagnie formatesi nella Scuola TraAttori animeranno i Giovedì d’Estate.

Viene confermata la formula degli scorsi anni con due brevi spettacoli per serata. Si inizia con una sfida a colpi di improvvisazione e si prosegue con spettacoli inediti, creati apposta per la rassegna. Il tutto, come sempre, senza una sceneggiatura e senza un copione. L’occasione giusta per scoprire un modo diverso di fare teatro, tra un gelato e una passeggiata in centro. L’ingresso è gratuito.

Giovedì 3 Luglio: Ore 21:00 – “Let’s Impro!” Cremona centro Vs. Cremona periferia. La sfida di improvvisazione made in TraAttori apre la rassegna estiva. Due campioni del centro cittadino senza parcheggi sfideranno due rappresentanti delle periferie poco illuminate. Conduce Stefano Guereschi. In scena Marika Calabrese, Giovanni Maffini, Martina Ghezzi e Laura Villa.

Ore 22:00 – I Tempi Dispari presentano “Abbiamo un piano!”. Quando c’è la musica, non servono le parole. Saranno le note ad avere il potere di influenzare le storie e sarà il pubblico a decidere la musica dal vivo. Con Lorenzo Puerari, Marco Renzi, Anna Torres, Cesare Lazzarini e Salvatore Verdoliva. Al pianoforte Lorenzo Vigentini.

Giovedì 10 Luglio: Ore 21:00 – “Let’s Impro!” Cremona torrone Vs. Cremona mostarda. Il secondo appuntamento porta lo scontro in cucina. Vincerà la compattezza del dolce o la spezia del salato? Conduce Stefano Guereschi. In scena Vanessa Alghisi, Gabriele Lombardi, Stefania Magnani e Simone Todisco.

Ore 22:00 – Gli Sbullonati presentano “Quattro Stagioni”. Quattro amici, le loro relazioni e una vita insieme. Dai desideri infantili ai ricordi della vecchiaia, passando per la spensieratezza dell’adolescenza e la complessità della vita

adulta. In scena Dino Balsano, Cesare Lazzarini, Beppe Moro e Salvatore Verdoliva.

Giovedì 17 Luglio: Ore 21:00 – “Let’s Impro!” Cremona culturale Vs. Cremona sportiva. Battaglia tra le anime della città. Vincerà il fisico o l’intelletto? La mente o i muscoli? Conduce Elia Orsi. In scena Mara Carpaneto, Giovanni Maffini, Gloria Morandi e Andrea Verdi.

Ore 22:00 – Gli Impro & Contro presentano “Haroldina 3.0”. Harold, uno dei più conosciuti format di improvvisazione, condensato alla sua essenza in trenta minuti. Riusciranno sei attori a raccontarci tre storie in così poco tempo? Con Lorenzo Puerari, Anna Torres, Roberto Zanoni, Paolo Franzini, Alessandra Pometti e Ilaria Troso.

Giovedì 24 Luglio: Ore 21:00 – “Let’s Impro!” Cremona giovane Vs. Cremona de ‘na volta. Sarà uno scontro generazionale quello dell’ultima serata. Tra chi si lamenta che a Cremona non c’è mai nulla da fare e chi ritiene che una volta le cose andassero meglio. Conduce Cesare Lazzarini. In scena Alessandro Maggi, Simone Todisco, Gabriele Lombardi e Andrea Verdi.

Ore 22:00 – Le Svalvolate presentano “Stelle a sproposito”. Un cast tutto al femminile dà vita ad uno spettacolo di improvvisazione astrologicamente scatenato. Ogni segno zodiacale del pubblico segna l’inizio di un viaggio astrale sempre diverso. L’oroscopo non è mai stato così divertente! Con Greta Almi, Anna Borsella, Tatiana Fontanella, Miriam Ronchi e Roberta Zambelli.

