A Vescovato, dopo l’inaugurazione per gli addetti ai lavori, è tempo per quella al pubblico. Parliamo della “Fratelli Cardillo Costruzioni”, nuovo showroom dedicato al mondo dell’edilizia e arredi che alle 17:00 di oggi, 27 giugno, aprirà le sue porte a curiosi e visitatori in Piazza Roma al civico 25.

“Dopo anni di preparazione e dedizione, siamo pronti ad accogliervi nel nostro nuovo showroom dove troverete un’offerta che spazia in varietà e stile, garantendo infinite possibilità per creare ambienti unici e su misura” raccontano Gennaro e Leonardo Cardillo, titolari dell’attività.

