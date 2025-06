Prosegue l’edizione 2025 della rassegna Un altro Festival, con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, che coinvolge anche il nostro territorio all’insegna della musica da camera. Si è tenuto uno degli appuntamenti più particolari, quello all’interno della casa circondariale di Cremona. Un’occasione per scambiare un momento di bellezza e di arte con i detenuti della Casa Circondariale, ma anche con il personale che ci lavora e con gli operatori della Cooperativa Nazareth Cremona, e per far esibire gli studenti della masterclass “Abbado & Friends”.

I comuni di Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona, dell’Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona, hanno partecipato attivamente a questo progetto culturale e interdisciplinare che ha lo scopo di diffondere la cultura musicale in luoghi straordinari, portando bellezza e dialogo al di fuori del territorio ristretto e in forme nuove e stimolanti. Dopo la riuscitissima esperienza dello scorso anno, chiamata “edizione zero”, Un altro Festival è ufficialmente ripartito con la sua prima edizione ufficiale.

Prossimi appuntamenti: gli orti e la cascina “Rigenera” della Cooperativa Nazareth, e Villa Calciati.

