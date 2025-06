La notte più calda dell’anno, almeno sinora, è scandita dai balli di Stradeejay, iniziativa che alla settima edizione fa registrare ancora una volta il pienone di piazza Stradivari: folla, decibel, musica, balli, divertimento sono il miglior viatico per i Giovedì d’Estate, organizzati da Botteghe del Centro e Confcommercio Cremona.

A presentare la serata, come da tradizione, gli speaker di Radio Deejay Andrea Marchesi e Michele Mainardi. Guest star Dj Aladyn con il suo progetto Selectavision, un mix live audio/video e il super ospite Fabio Volo, che con l’escalation di deejay cremonesi (ben 33) ha scatenato la piazza nonostante le temperature roventi percepite anche nelle ore notturne in città.

Dal divertimento in musica alle tante iniziative correlate nelle vie limitrofe, la prima serata dei Giovedì d’Estate ha animato Cremona portando a ballare in centro un pubblico variegato, con più generazioni che si sono scatenate sulle note dei grandi successi dance, rock e non solo, di ieri e di oggi.

Per i meno vivaci, passeggiata al mercato artigianale e tra i negozi di quartiere. Ai giardini di piazza Roma animazioni, giochi da tavolo e di ruolo con la Buca del Coboldo, giochi storici con Energia Ludica, costruzioni Lego e Accademia scacchi.

In corso Campi l’atelier fotografico promosso e gestito dal Collettivo 50 millimetri in collaborazione con Agropolis. Suggestiva anche la salita sul Torrazzo: fino alle 23 è stato possibile raggiungere il punto di vista più alto di una Cremona in festa.

