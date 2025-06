Il Museo di Storia Naturale, in collaborazione con Wwf Cremona e l’associazione Eliante, organizza un incontro pubblico dedicato al lupo e alla sua conservazione: l’obiettivo è promuovere la conoscenza scientifica, la consapevolezza pubblica e il dialogo aperto su uno dei grandi protagonisti della fauna selvatica italiana.

L’incontro, dal titolo “Il ritorno del lupo in pianura: conoscere per convivere”, è in programma mercoledì 2 luglio, alle ore 21:00 nella Sala Puerari di Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4). Relatore è Mauro Belardi, esperto divulgatore, che accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta del ruolo ecologico del lupo, delle sfide legate alla sua presenza sul territorio e delle strategie adottate per favorire una convivenza sostenibile tra l’uomo e questo affascinante predatore.

L’iniziativa – correlata alla mostra Nĕmŏrālis di Antonio Massarutto, allestita nella Sala delle Colonne del Museo Civico Ala Ponzone e visitabile sino al 3 agosto negli orari di apertura del museo – si propone di offrire alla cittadinanza strumenti utili per comprendere meglio le dinamiche della conservazione del lupo in Italia, andando oltre i pregiudizi e valorizzando la conoscenza come base per un confronto costruttivo. L’ingresso è libero.

