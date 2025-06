Lenzi “Niente della politica di Trump è nascosto, tutto va in scena”

ROMA (ITALPRESS) – “Trump ha sicuramente inaugurato un nuovo modo di fare politica. Tutto quello che fa finisce in scena, online soprattutto, sui social, ma anche su altri media. Il punto vero è che niente resta nascosto”. Lo ha detto il giornalista e scrittore Massimiliano Lenzi, in un’intervista a Claudio Brachino per l’agenzia Italpress. Lenzi è tra i promotori di una serata-dibattito a Roma, sul Lungotevere Ripa, organizzata dal quotidiano La Ragione e da Radio Roma Sound proprio su Donald Trump.

