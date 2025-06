Matteo Piloni, consigliere regionale del Partito Democratico, è stato eletto membro del Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale di Regione Lombardia. L’elezione è avvenuta lo scorso martedì 24 giugno durante la seduta del Consiglio regionale, su proposta del gruppo consiliare del Pd.

“Sono grato ai colleghi per avermi proposto e sostenuto in questa elezione – dichiara Piloni –. Sarà per me un’occasione per continuare a farmi carico delle istanze delle aree interne e rurali e per accompagnare e sostenere progetti territoriali di sviluppo, come ad esempio quello che riguarda il Casalasco-Viadanese, con l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) sottoscritto con Regione Lombardia e che stiamo cercando di far ripartire”.

Il Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è uno strumento istituito da Regione Lombardia per favorire il coinvolgimento dei territori e coordinare gli interventi a beneficio delle aree interne e rurali. Ha l’obiettivo di valorizzare i partenariati e le istanze locali integrandoli nella programmazione regionale, per attuare interventi efficaci e coordinati. Ne fanno parte rappresentanti regionali, enti locali, mondo imprenditoriale e altri stakeholder. Le sedute del Tavolo sono convocate dal presidente della Regione, Attilio Fontana.

