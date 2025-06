La serata, come spesso è accaduto negli anni passati, si è svolta in due momenti distinti: la prima a salire sul palco (dopo 20 dal suo concerto a Ostiano) con l’arpa celtica e voce, ha saputo creare un’atmosfera sognante, magica, evocativa eseguendo canzoni di sua composizione e altre tradizionali attingendo soprattutto al patrimonio scozzese. A seguire il gruppo F.B.A. Fucina Bucolica Artistica. (anche per loro un ritorno dopo 20 anni) che ha cambiato registro alla serata portando una grande energia che ha entusiasmato il pubblico con sonorità e ritmi coinvolgenti. Il loro repertorio ha spaziato dalla Scozia all’Irlanda, alla Bretagna, all’est Europa, alla tradizione italiana, lombarda in particolare.