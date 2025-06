Le segnalazioni (anche in redazione) sono arrivate a più riprese. Alcuni giochi per i più piccoli alle Colonie Padane, nel parte più lontana dall’ingresso, sono rotti, chiusi e quindi inagibili per i bambini che devono trascorrere l’estate in città: dalla carrucola alla barca, alcuni giochi sono transennati dal filo rosso.

La Cooperativa Gruppo Gamma, che si occupa della gestione, contattata da Cremonaoggi.it, ha fatto sapere che è già stato fatto sopralluogo della ditta e gli interventi sono in arrivo. Compresi quelli di manutenzione straordinaria che spettano di fatto al Comune di Cremona e per i quali la Cooperativa Gamma ha dato disponibilità a anticipare il pagamento per accelerare i tempi dei lavori, come già fatto per il Parco Avventura.

I bambini torneranno dunque presto ad avere i giochi per divertirsi in città in quello che è un centro d’eccellenza per lo svago di grandi e piccoli.

