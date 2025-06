MotoGp, oggi si corre ad Assen: orario, griglia di partenza e dove vedere Gp d’Olanda

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista con il Gran Premio d’Olanda. Oggi, domenica 29 giugno, si corre il Gp di Assen. Si riparte dalla vittoria del leader del Motomondiale Marc Marquez nella gara sprint. In pole position c’è Fabio Quartararo, con Pecco Bagnaia e Alex Marquez a chiudere la prima fila. Ecco orario e dove vedere il Gp di Assen in tv e streaming.

Il Gp di Assen, decima prova della stagione del Motomondiale, inizierà alle 14. In mattinata, alle 9:35, ci sarà il consueto warm up sulla pista.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Assen:

1. Quartararo 1’30″651

2. Bagnaia a 0.028

3. A. Marquez a 0.160

4. M. Marquez a 0.220

5. Bezzecchi a 0.409

6. Morbidelli a 0.519

7. Aldeguer a 0.635

8. Di Giannantonio a 0.678

9. Acosta a 0.703

10. Vinales a 0.814

11. Fernandez a 0.867

12. Zarco a 0.996.

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio d’Olanda di MotoGp saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Su TV8 sarà visibile in differita (alle 16:05) la gara di domenica.