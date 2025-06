Grande Fiume sorvegliato speciale: è di questi giorni una maxi operazione condotta dalla polizia provinciale di Cremona in collaborazione con quelle delle altre province fluviali limitrofe, per verificare la correttezza dell’attività di pesca.

Un controllo congiunto interprovinciale, con il coinvolgimento del corpo dei Carabinieri Forestali, “in modo tale da controllare il Po sia dall’interno, con l’ausilio di quattro barche, sia dall’esterno” spiega Paolo Trentarossi, vice comandante della Polizia Locale Provinciale di Cremona.

Con questa operazione le autorità ambientali hanno golu5o “contrastare quei fenomeni che sono legati alla pesca di frodo, all’abbandono di rifiuti e a tutte quelle attività non consentite che gravitano attorno al fiume” sottolinea il Vice comandante.

Numerosi sono i soggetti sorpresi a pescare senza rispettare le normative vigenti. Il bilancio dell’attività è infatti di 11 verbali elevati per sanzioni amministrative legate principalmente ad attività non lecite. “Dall’assenza di licenze di pesca alla cattura di specie non consentite o effettuata nelle misure non consentite dalla legge” continua Trentarossi.

Durante i prossimi mesi “continueremo nell’attività di monitoraggio nei principali ambiti fluviali del nostro territorio” conclude.

