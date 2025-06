Viale Po si è svegliata all’alba con i primi visitatori già in cerca dell’occasione giusta, dell’oggetto curioso, di un’ispirazione. È la magia della tradizione cremonese di San Pietro, che anche quest’anno torna ad animare la città con le sue immancabili bancarelle: un serpentone di colori, profumi e voci che accompagnerà i cremonesi per tutta la giornata, fino a tarda sera.

Una festa che sa unire generazioni e gusti diversi, tra chi cerca l’affare e chi si lascia semplicemente incantare dal caleidoscopio merceologico che ogni anno si rinnova. C’è chi arriva di buon’ora per evitare le ore più calde, chi si perde tra gli stand, chi si lascia tentare da una collana artigianale, da un profumo speziato, da un oggetto vintage o ancora da un giocattolo per il proprio amico a quattro zampe.

Ma la vera magia esploderà nel cielo, alle 22:45: lo spettacolo pirotecnico chiuderà in bellezza la giornata con venti minuti di luci, suoni e meraviglia. Affidata a una ditta specializzata, la regia dei fuochi d’artificio promette un gran finale che illuminerà a giorno tutta la città, trasformando il cielo sopra Cremona in una tela scintillante. In caso di maltempo, i fuochi saranno recuperati lunedì 30 giugno.

Per garantire la sicurezza dei numerosi presenti, la Polizia Locale ha predisposto una speciale ordinanza con modifiche alla viabilità nelle aree interessate e il divieto di navigazione sul Po a partire dalle 22:45 fino al termine della manifestazione, tra le principali:

Divieto di transito in ambo i sensi di marcia in Via del Porto dalle 21:00 alle 24:00 e comunque fino a cessate esigenze.

Lungo Po Europa, chiusura dalle 22:00 alle 24:00, nel tratto tra Largo Marinai d’Italia e Via del Sale.

Chiusura fisica dalle 21:00 in Via Eridano e accesso consentito in Lungo Po Europa solo ai veicoli diretti ad attività commerciali, Canottieri Baldesio e Motonautica MAC.

Divieto di transito e di sosta in Via del Sale, Via Portinari del Po, P.le Atleti Azzurri d’Italia e rampe collegate, con segnaletica e transenne predisposte da AEM.