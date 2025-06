A un anno dall’elezione di Andrea Virgilio a Cremona Roberto Galletti, segretario cittadino del PD, traccia un bilancio politico.

Il suo bilancio politico di questi primi sei mesi di mandato?

“La giunta sta lavorando su molteplici fronti. Stiamo portando e gestendo investimenti a completamento di alcuni progetti vedi palazzo Grasselli che diventerà sede del conservatorio e San Marcellino che potrà diventare un altro importante spazio per la musica soprattutto barocca. La città è ricca di cantieri e grazie ai fondi del PNRR, nonostante qualche disagio dovuto ai lavori, Cremona avrà strade e spazi migliori nei prossimi mesi. Altro grande finanziamento che sta arrivando è quello che porterà ad una riqualificazione complessiva del piazzale della stazione.

Questo non significa soltanto rendere più gradevole uno spazio destinato ai viaggiatori ma riqualifica in modo significativo una parte della città rendendo anche più sicuri i pedoni. Poi altre ristrutturazioni su casa popolari scuole e palestre. Poi ancora …il ripristino di filari alberati nelle strade della città e spazi verdi. Veramente tanto.

Accanto ai percorsi di rigenerazione di luoghi non possiamo non citare il progetto “Giovani in Centro”. Un progetto di oltre 20 milioni di euro che punta a recuperare spazi sia per alloggi che per attività culturali. Un programma che però ha anche l’ambizione di segnare un po’ il passo rispetto alle politiche giovanili. Il percorso intrapreso di co-programmazione è una novità rispetto al mondo associativo giovanile. L’assessore Burgazzi e oltre 30 realtà hanno iniziato i tavoli di lavoro e credo potranno dare nuova spinta alle politiche pubbliche su questo tema.

È un progetto trasversale, un’idea di città che poche realtà simili alla nostra stanno intraprendendo Ricordo poi sul versante sociale ed educativo l’amministrazione e’ molto attenta e continua ad investire, a questa importante scelta politica ( sottolineo) viene destinata una parte importante del bilancio, quasi 50 milioni di euro”.

Molti i lavori anche su altri parti della città…

“Certo Fornace Frazzi, Palazzo Due Miglia e in futuro Palazzo Cittanova e altri recuperi fino a qualche anno fa nemmeno pensabili, la Giunta si è posta come obiettivo quello di restituire alla Comunità cremonese spazi urbani ricchi di storia e di potenzialità”.

I rapporti con i gruppi di maggioranza come vanno?

“Credo che si stia lavorando bene, con un confronto sempre attivo, avendo in mente sempre il benessere della comunità e della città. Le differenze sono importanti e credo che soprattutto in questo mandato i gruppi consiliari si stiano molto impegnando in un dibattito che sicuramente fa bene e che comunque fa sempre riferimento al programma elettorale. Se posso ringrazio il capogruppo Poli che sta portando avanti un lavoro prezioso”.

C’è stata qualche tensione sul tema sicurezza nella maggioranza , con qualcuno che si è astenuto…

“Anche su questo tema è normale che ci siano delle differenze, che talvolta in realtà sono soltanto di lessico. L’amministrazione si sta dotando di strumenti per collaborare con le forze dell’ordine e migliorare il coordinamento con loro. Sicuramente il sindaco ha più volte sottolineato come la collaborazione con la prefettura e la questura siano elementi essenziali. Le forze di polizia sono in una difficoltà perché carenti del personale necessario al presidio sul territorio. Questo lo dicono anche gli stessi sindacati di polizia.

È chiaro che la destra dovrebbe sollecitare di più il governo centrale, loro espressione, e dedicarsi un po’ meno alle polemiche strumentali su questi temi. Dal nostro punto di vista affrontiamo la questione anche attraverso le politiche educative e sociali. Molto spesso ci troviamo di fronte a situazioni di disagio sociale che possono in qualche modo provocare dei problemi di ordine pubblico. Se vogliamo investire su una comunità sicura dobbiamo necessariamente investire su una comunità solidale, che includa che protegga. Tutti. Poi c’è il tema enorme dei minori stranieri non accompagnati. Il nostro territorio è stato in prima linea nell’accoglienza ed è stato giusto così. Però, quando dal governo non si pensa ad una distribuzione equa su tutti i territori, quando non valorizza lo sforzo che comporta questa accoglienza, non ne condivide la prospettiva di lungo periodo (l’integrazione), inevitabilmente i problemi prendono il sopravvento. L’accoglienza in Italia è stata smantellata, per poi sottolineare che adesso ci sono dei problemi. Mi chiedo: destrutturare il sistema di accoglienza diffusa, che rappresentava un buon modello, e’ stato risolutivo? Le responsabilità sono tutte a carico di questa destra di governo che fa soltanto proclami e utilizza la sicurezza per prendere qualche voto in più”.

Giunta Virgilio un anno dopo, secondo lei ci potrebbero essere assestamenti o cambi?

“Sicuramente non ci saranno valutazioni politiche ad agevolare un cambio piuttosto che l’altro. La giunta è un gruppo di lavoro che porta avanti i progetti per la città può essere che qualcosa possa essere migliorato di conseguenza. Il sindaco deciderà eventualmente di cambiare deleghe o altro, anche con il nostro aiuto e le nostre considerazioni”.

Per lei nessun incarico in giunta, come spiega questa scelta?

“Dovrebbe chiederlo al sindaco … guardi faccio politica in questa città da quando avevo 16 anni. Ho avuto pochi incarichi istituzionali e sempre di carattere elettivo. Io ho sempre pensato di dare un contributo alla mia comunità attraverso l’impegno nel partito. Così ho sempre fatto con molte responsabilità dalla Sinistra giovanile in avanti. io mi occupo di politica ma non sono un politico”.

E’ prematuro dirlo ma secondo lei ci potrebbe essere la possibilità di un secondo mandato per Virgilio ?

“Certo . I programmi in genere si sviluppano lungo orizzonti che vanno al di là dei cinque anni, detto questo la nostra preoccupazione non è rinnovare la candidatura del sindaco ma fare un buon lavoro per la città. Poi saranno gli stessi cremonesi a darci l’indicazione giusta. Noi dobbiamo pensare solo a lavorare in questo momento. Il PD sicuramente farà la sua parte”.

Silvia Galli

