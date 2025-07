Sarà Ilaria Marzi il nuovo direttore Sociosanitario dell’Ats della Val Padana. Il suo incarico prenderà il via dal 19 agosto e avrà una durata di tre anni. Attualmente, ricopre lo stesso incarico, da circa 6 anni, all’Ats di Pavia. Il suo compenso sarà di 123.949,64 euro annui.

La sua nomina arriva per sostituire l’attuale incaricato, Diego Maltagliati, che ha presentato le proprie dimissioni, e che quindi dal 1 luglio non lavora più in Ats Val Padana. Nel frattempo, l’azienda ha individuato un direttore facente funzione, nella persona di Salvatore Nicola Maria Speciale, in attesa dell’insediamento del nuovo dirigente.

La direzione socio-sanitaria si occupa di coordinare e integrare le attività sanitarie e sociali sul territorio. L’impegno riguarda quindi l’organizzazione e dalla gestione dei servizi sanitari territoriali, come l’assistenza domiciliare, l’assistenza ai malati cronici, e la prevenzione.

Inoltre, la direzione socio-sanitaria collabora con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, e partecipa alla programmazione e all’organizzazione dei servizi erogati dalle aziende socio-sanitarie territoriali. lb

© Riproduzione riservata