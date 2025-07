Disagi per molti cittadini cremonesi nella serata di lunedì e nel corso della giornata di martedì, a causa di blackout elettrici a macchia di leopardo in diverse zone della città, in particolare nella zona sud. Le interruzioni, in alcuni casi brevi, in altri più prolungate, hanno colpito abitazioni private, attività commerciali e servizi pubblici, generando preoccupazione in un momento critico, segnato da temperature elevate e da un conseguente sovraccarico del sistema elettrico.

I disservizi non hanno riguardato solo il capoluogo. Già nel fine settimana, infatti, si erano registrate numerose segnalazioni a Soncino e Soresina, dove i cittadini avevano lamentato cali di tensione e ripetute interruzioni.

Il blackout ha colpito anche il Tribunale, interrompendo temporaneamente una delle udienze in corso per il blocco della stenotipia e delle registrazioni. Dopo circa un quarto d’ora, l’attività è ripresa regolarmente.

A fare chiarezza sulla situazione cittadina, nel pomeriggio di martedì è arrivata una nota ufficiale da parte di Unareti, che ha ricostruito l’accaduto spiegando modalità e tempi degli interventi effettuati: “Grazie al sistema di telecontrollo e al potenziamento del presidio sul territorio da parte delle squadre Unareti di pronto intervento, le interruzioni del servizio che si sono verificate nella giornata di oggi – interessando principalmente alcune vie del centro di Cremona – per buona parte delle utenze sono state risolte nel giro di pochi minuti e nei restanti casi sono rientrate entro la mezz’ora. A partire da lunedì 30 giugno, è stato registrato un carico sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica cittadina in crescita del 30% rispetto alla giornata precedente e di circa il 10% rispetto alla scorsa settimana”.

Alla luce delle alte temperature di questi giorni e viste le previsioni Unareti ha fatto sapere di aver “ulteriormente rafforzato il proprio pronto intervento, assicurando il massimo impegno per riuscire a risolvere nel più breve tempo possibile eventuali nuovi distacchi”.

L’azienda ricorda anche che sul sito unareti.it è a disposizione dei cittadini un motore di ricerca, attraverso cui è possibile ricevere informazioni in tempo reale sulla propria utenza. Le stesse informazioni sono consultabili anche inviando un messaggio – specificando il proprio indirizzo di fornitura – via SMS o WhatsApp al numero 339.9958463 o all’account Telegram @unareti_bot.

Una comunicazione che ha l’obiettivo di tranquillizzare l’utenza cittadina, in un quadro che, in ogni caso, evidenzia quanto la rete elettrica sia oggi sottoposta a forti sollecitazioni, soprattutto in concomitanza con l’impennata dei consumi legati all’ondata di caldo.

