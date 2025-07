Tornano gli appuntamenti serali estivi di CrArT – Cremona Arte e Turismo per scoprire la storia della città o vivere Cremona come luogo per raccontare storie d’arte.

Da martedì primo luglio inizierà la rassegna “Nati sotto Saturno”, lezioni d’arte sotto le stelle del cielo d’estate, con il racconto dell’arte internazionale scoprendo temi e protagonisti unici. La prima tappa sarà presso il sagrato della chiesa del quartiere Cambonino, piazza Aldo Moro, dove si parlerà di Camille Claudel. Tutti gli incontri di “Nati sotto Saturno” sono a partecipazione gratuita.

Sabato 5 luglio prenderà il via la nuova edizione di “Metti una sera d’estate” con le sue visite guidate per capire un po’ di più la città, la sua storia, i suoi luoghi e i suoi protagonisti. Il primo incontro sarà dedicato ai bambini che avranno l’opportunità di diventare piccoli esploratori.

L’11 ed il 18 luglio ci saranno le aperture straordinarie serali del Torrazzo, nell’ambito del progetto “Una Turris in Cremona, di sera”, che daranno la possibilità di vivere il simbolo di Cremona sotto una luce diversa, quella del tramonto e quella della notte. Quest’anno, in collegamento con il programma CrArT “Boccaccino 5cento”, durante la visita verrà affrontato in particolar modo il tema del Torrazzo “rinascimentale”. Un’appuntamento di visita, quello delle 20.30 dell’11 luglio, sarà dedicato ai bambini con le loro famiglie.

Per tutte le informazioni sul calendario delle attività, sulle modalità di partecipazione e prenotazione consultare il sito www.crart.it o scrivere a info@crart.it o contattare il numero 3388071208

I progetti estivi di CrArT sono realizzati in collaborazione con Diocesi di Cremona, Seminario Vescovile, UP don Primo Mazzolari, Cascina Moreni, UP Madre di Speranza, comitato di quartiere 14, InCremona consorzio turistico e Procremona.

