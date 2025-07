Regione Lombardia interviene con uno stanziamento di 1,6 milioni di euro a favore di 18 interventi di somma urgenza realizzati dai Consorzi di bonifica nelle province di Cremona, Lodi, Milano e Bergamo.

Il provvedimento, approvato oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, dà seguito ai danni provocati dal maltempo che ha colpito la Lombardia tra settembre 2024 e marzo 2025.

La parte più cospicua del finanziamento, circa un milione di euro, arriva proprio nel Cremonese, e riguarda i Dugali Naviglio Adda Serio. Molteplici i lavori messi a calendario. A Trescore Cremasco e Palazzo Pignano sono in programma lavori di ripristino cedimenti spondali, erosione platea di livello ed adeguamento strutturale della roggia Acquarossa per 279.370 euro.

A Torre de’ Picenardi, finanziato il consolidamento della sponda mediante riporto di terra e difesa spondale in pietrame del Colatore Tagliata per 150.642 euro. Sullo stesso colatore si interverrà anche sul consolidamento dell’argine franato mediante riporto di terra, con una spesa di 17.900 euro.

E ancora si procederà con il consolidamento della sponda mediante riporto di terra e difesa spondale in pietrame della Roggia Cingino, per un importo di 60.256 euro. Stesso lavoro per il Colatore Robecco (77.473 euro), per il Colatore Morbasco (43.040 euro), per la Roggia Malcorrente Gabbanina, (23.868 euro) e per la Roggia Sidra (206.000 euro).

Sulla Roggia Stanga Marchesa si interverrà con la rimozione dei i detriti caduti all’interno dell’alveo e rifacimento del ponte canale (144.298 euro).

“Parliamo di risorse che mettiamo in campo per dare risposta concreta alle conseguenze degli eventi meteo estremi che, purtroppo, sempre più spesso colpiscono il nostro territorio” spiega l’assessore Beduschi. “In questo caso, i danni hanno interessato diversi tratti del reticolo idrico gestito dai Consorzi, che sono intervenuti tempestivamente per ripristinare condizioni di sicurezza e funzionalità. Un’attività fondamentale, soprattutto per garantire continuità alle lavorazioni agricole e la sicurezza idrogeologica”.

Il finanziamento regionale copre il 90% dei costi ammissibili. Le richieste sono pervenute dai Consorzi Est Ticino Villoresi, Dugali Naviglio Adda Serio, Muzza Bassa Lodigiana e Media Pianura Bergamasca.

“Con questo stanziamento Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel sostenere il lavoro dei Consorzi di bonifica e nel tutelare un’infrastruttura idraulica essenziale per il territorio agricolo lombardo” conclude Beduschi. lb

