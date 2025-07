Il 5 luglio nell’ambito della rassegna Questa Città Non Ha Più Pareti, organizzata dal circolo Arcipelago, Andrea Staid presenta il suo ultimo libro Dare forme al mondo. Per un design multimateriale (UTET | collana Dialoghi di Pistoia 2025). In dialogo con l’antropologo ci sarà Denise Tshimanga della redazione di Scomodo, il collettivo editoriale indipendente nato nel 2016 L’incontro offrirà un’opportunità per approfondire le tematiche del libro, partendo dall’urgenza di come orientare i nostri modi di abitare verso pratiche sostenibili che riconoscano l’interdipendenza tra i vari ecosistemi ambientali.

Raccontando con attenzione poetica e rigore antropologico le esperienze di viaggio e studio che ha effettuato negli ultimi anni, Staid fornisce in questo libro una serie di vivide illustrazioni della possibilità, oltre che della necessità, di cambiare paradigma nelle professioni creative che hanno la responsabilità di dare continuamente nuove forme a questo antico mondo.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti

