Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna il F.I.D.U.CI.A. Festival, l’appuntamento dedicato al cinema documentario e ambientalista che si svolge nello storico Cinema-Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Torre de’ Picenardi, in provincia di Cremona. Le iscrizioni alla quarta edizione, in programma tra l’autunno 2025 e la primavera 2026, sono ufficialmente aperte e si chiuderanno il 30 settembre 2025.

FIDUCIA è molto più di un acronimo, significa impegno, visione e responsabilità. Fiducia nel potere del cinema come strumento di consapevolezza collettiva, fiducia nei confronti di un pubblico capace di interrogarsi sul presente e sul futuro, fiducia nella possibilità di costruire un nuovo rapporto con l’ambiente e con la società che abitiamo. In un’epoca in cui il rispetto per la natura e la ricerca di soluzioni sostenibili sono diventati temi urgenti e imprescindibili, il Festival si propone come spazio di riflessione e dialogo attraverso immagini, storie e testimonianze da tutto il mondo.

A partire dal 10 maggio e fino al 30 settembre 2025, il Festival raccoglie film e documentari con una durata superiore ai 30 minuti, prodotti dopo il 1° gennaio 2020. Le opere possono essere già state distribuite online o presentate in altri festival, purché non abbiano partecipato alle precedenti edizioni del F.I.D.U.CI.A.

La selezione sarà curata dalla direzione artistica del Festival. Le opere scelte saranno proiettate all’interno della programmazione, durante la quale il pubblico potrà partecipare attivamente votando per l’assegnazione del Premio del Pubblico. Oltre a questo, verranno assegnati anche il Premio F.I.D.U.CI.A. al miglior film, del valore di 500 euro, e il Premio Speciale della Giuria, pari a 300 euro.

Per candidare la propria opera è possibile inviare un link YouTube o Vimeo all’indirizzo info@fiduciafestival.it, oppure utilizzare la piattaforma FilmFreeway al seguente link: https://filmfreeway.com/fiduciafestival

In caso di dubbi o difficoltà nella candidatura, è possibile contattare l’organizzazione anche telefonicamente al numero +39 338 7307304. Il regolamento completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Festival: www.fiduciafestival.it/regolamento

Nato nel 2022 come iniziativa culturale indipendente, il F.I.D.UC.I.A. Festival continua a crescere grazie alla partecipazione di registi, spettatori e realtà sensibili ai temi ambientali, offrendo ogni anno un’occasione concreta di confronto tra cinema, territorio e cittadinanza attiva.

