Sabato 5 Luglio alle ore 21 in Piazza XXV Novembre a Pozzaglio la Proloco organizza una serata teatrale dedicata al dialetto e al ricordo delle nostre belle tradizioni cremonesi: andrà in scena lo spettacolo Stòorie de ‘na òolta con la compagnia cremonese SentiChiParla: esilaranti scenette, racconti divertenti e poesie, rappresentate in forma teatrale, tratte in gran parte dalla raccolta “Gazaboi” del poeta cremonese Giovanni Lonati.

In questo spettacolo si potrà assaporare l’atmosfera che si respirava nelle nostre cascine all’inizio del Novecento e rivivere il gusto della semplicità della vita che caratterizzava la civiltà contadina. I battibecchi, le piccole gelosie, gli amori, i problemi della quotidianità divertiranno gli spettatori, suscitando anche toccanti emozioni ed un pizzico di nostalgia. Una chicca: Mina ha visto il dvd dello spettacolo e ha inviato una dedica agli attori complimentandosi per lo spettacolo.

Gli attori Morena Mazzini, Chiara Tambani, Ivano Zambelli, che formano la compagnia SentiChiParla si dedicano con passione e professionalità al teatro da oltre vent’anni, con l’obiettivo di diffondere la cultura teatrale proponendo spettacoli divertenti, ironici e brillanti per grandi e piccini, ma anche con profondi contenuti culturali e sociali. Hanno in repertorio rappresentazioni per bambini e per tutta la famiglia, commedie brillanti, ed anche spettacoli di teatro Sacro. Hanno tenuto corsi di teatro per adulti e bambini. Amano il teatro popolare, che parla al cuore delle persone e permette di condividere sentimenti ed emozioni che toccano tutti noi.

© Riproduzione riservata