Un week-end all’insegna della partecipazione e della bellezza condivisa ha animato Isola Dovarese, che sabato 28 e domenica 29 giugno ha celebrato con entusiasmo le iniziative del progetto i “Borghi della Cultura e del Benessere”. Un’occasione per far risuonare il paesaggio della Dovaria tra presentazioni, musica, visite e momenti di convivialità. Sabato pomeriggio si è tenuta una partecipata conferenza nella Sala del Consiglio Comunale, durante la quale è stato illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di Palazzo Dovara, futuro cuore pulsante della cultura musicale locale, con la presenza del sindaco Gianpaolo Gansi, dei tecnici e delle imprese coinvolte. A seguire, il pubblico ha potuto visitare il cantiere e ammirare l’allestimento temporaneo che ha presentato le realtà culturali e associative che animeranno i futuri spazi del Palazzo. I pannelli espositivi raccontavano inoltre gli esiti della Spring School realizzata con l’Università di Bergamo, offrendo spunti progettuali per immaginare nuove visioni del territorio. La serata si è conclusa nella splendida cornice di Piazza Matteotti con la cena curata dalla Pro Loco, un momento di comunità molto apprezzato.

Domenica la musica è stata protagonista grazie al concerto del Corpo Bandistico Quinzanese che ha fatto risuonare le sue note lungo le rive del fiume Oglio, presso il suggestivo Molino Vecchio dove il numeroso pubblico ha salutato la giornata con un aperitivo al tramonto offerto dalle imprese del territorio: Ristorante Palazzo Quaranta, La Bottega del Biscotto e Salumificio Santini.

La due giorni si chiude con la prospettiva di un calendario ricco di iniziative: a settembre Isola Dovarese ospiterà la 58^ edizione del celebre Palio e la nuova edizione di Terrafiume, il festival delle ciclovie cremonesi che farà tappa nel borgo.

Con il completamento dei lavori a Palazzo Dovara, previsto per l’autunno-inverno, il Comune potrà inaugurare una nuova stagione culturale, tra concerti, residenze artistiche e iniziative legate al benessere e alla valorizzazione territoriale.

