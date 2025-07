Il portone principale d’ingresso di Palazzo Comunale, che si affaccia sul cortile Federico II, sarà riaperto il 7 luglio. A darne l’annuncio l’assessore Paolo Carletti, che tra le deleghe detiene anche quella della valorizzazione di Palazzo Comunale. L’accesso in questione era stato chiuso per motivi di sicurezza, qualche anno fa.

“L’ingresso di Spazio Comune, che è pure ha dei benefici, non ha la dignità che deve avere la trionfalità di Palazzo Comunale, per cui è necessario riaprire sul cortile Federico II” ha spiegato Carletti. “Un ingresso amato dei cremonesi, che ritorna i cremonesi, completamente rinnovato e con nuovi elementi. Ora è stato messo in sicurezza e offre l’idea di un Palazzo Comunale importante. Ospiti dell’amministrazione, cittadini e turisti, entreranno da lì”.

I problemi di sicurezza che ne avevano comportato la chiusura, ha sottolineato l’assessore, sono stati completamente risolti.

Silvia Galli

