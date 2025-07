Dal prossimo fine settimana e per tutti i week-end e i giorni festivi di luglio e agosto, la Freccia della Versilia tornerà a circolare regolarmente. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni.

“Quest’anno, fino ad oggi, il servizio ha funzionato a singhiozzo a causa di diversi interventi infrastrutturali tra Fidenza e Pisa Centrale per lavori alla stazione di Viareggio, tra Fidenza e Cremona per interventi ai deviatoi dell’interconnessione di Fidenza Ovest e ancora tra Fidenza e Pisa Centrale per l’interruzione prolungata tra Pontremoli e Berceto” sottolinea il consigliere Dem.

“Ora, finalmente, dal primo weekend di luglio, il servizio sarà operativo con regolarità – aggiunge Piloni – anche se è prevista un’ulteriore interruzione nel fine settimana del 20 e 21 settembre”.

“Molti cittadini mi hanno chiesto informazioni sulla Freccia della Versilia – conclude Piloni – e sono contento di poter confermare che il treno n. 2591 partirà da Cremona e arriverà direttamente a Pisa Centrale, senza necessità di effettuare cambi”.

© Riproduzione riservata