Momenti di paura nella mattina di giovedì, quando un uomo che stava lavorando sui binari della ferrovia, all’altezza di via Fabio Filzi, è rimasto infortunato.

Il giovane, un 32enne residente in provincia di Caserta e dipendente di un’azienda che sta occupandosi della manutenzione dei binari, è stato ferito da una traversina. L’elemento in ferro era attaccato al braccio meccanico di un carro, e doveva essere posizionato per sostituirne uno ammalorato, quando il mezzo si è spostato, da solo, e la traversina ha colpito l’uomo alla gamba.

Sono intervenuti in breve tempo i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. Per fortuna le condizioni dell’uomo, seppur serie, non sono apparse gravi, ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo, dopo essere stato medicato sul posto.

Per i rilievi e la ricostruzione dei fatti sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Cremona, affiancati dal personale di Ats Val Padana.

