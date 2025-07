Cremona si colloca tra le province lombarde con il parco auto più datato. Secondo un’indagine di Facile.it di maggio 2025 (campione di 2.451.426 preventivi effettuati in Lombardia dai suoi utenti tra il 1 maggio 2024 e il 31 maggio 2025) la città occupa il terzo posto in Lombardia per età media dei veicoli in circolazione, con 12 anni e 7 mesi, superata solo da Sondrio (13 anni e 5 mesi) e Mantova (12 anni e 8 mesi). Una condizione che pesa non solo in termini ambientali e di sicurezza, ma anche in vista delle restrizioni alla circolazione: a rischio sono soprattutto i diesel Euro 5, e Cremona risulta tra le province più colpite, con quasi 4.100 veicoli potenzialmente interessati dai blocchi nei comuni sopra i 30 mila abitanti.

A livello regionale, la Lombardia si conferma comunque la seconda regione in Italia con le auto più “giovani”, con una media di 12 anni e 2 mesi. Tuttavia, il trend è in negativo: solo nell’ultimo anno, l’età media dei veicoli è cresciuta del 5,1%, con variazioni provinciali che vanno dal +2,2% di Bergamo al +9% di Sondrio.

La classifica regionale vede, dopo Cremona, Brescia (12 anni e 4 mesi), Pavia (12 anni e 1 mese), Bergamo (12 anni) e, a pari merito, Lecco e Varese (11 anni e 10 mesi). Seguono Como e Lodi, entrambe con un’età media pari a 11 anni e 8 mesi e, infine, Monza e Brianza con 11 anni e 4 mesi. A chiudere la classifica Milano, che è risultata essere l’area della Lombardia con più auto “giovani” in circolazione e con un’età media di 11 anni e 1 mese.

A confermare l’invecchiamento del parco auto lombardo intervengono anche altri indicatori. Sempre secondo lo studio, cresce l’adozione dell’assistenza stradale: a maggio 2025 il 47,7% di chi ha sottoscritto una garanzia accessoria nella polizza Rc Auto ha incluso questa copertura, in aumento del 5,2% rispetto a settembre 2024. Un dato che riflette la maggiore probabilità di guasti e incidenti legati all’età avanzata dei mezzi.

Altro elemento critico è la presenza diffusa di veicoli diesel Euro 5, soggetti a possibili limitazioni alla circolazione per effetto delle normative anti-inquinamento. In Lombardia se ne contano oltre 484.000, con Milano in testa (oltre 26.200), seguita da Brescia, Bergamo, Monza e, come detto, Cremona.

Sul piano economico, il legame tra età dell’auto e costo dell’assicurazione Rc Auto è evidente. Le vetture più vecchie non solo inquinano e sono meno sicure, ma pesano anche sulle spese per i cittadini. Per dimostrare questo legame – sottolinea l’analisi di Facile.it – ha preso in considerazione il profilo di un assicurato (residente in Lombardia, di età compresa tra 50 e 60 anni, in prima classe di merito) e ha calcolato – a parità di condizioni – quanto varia la tariffa Rc Auto con l’anzianità del veicolo. Con un’età di 10 anni il premio medio da pagare per la polizza è di circa 359 euro, valore che sale a 368 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 421 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni; una differenza del 17% in appena 4 anni.

