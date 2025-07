Gualtieri “Esplosione molto potente, effetti devastanti”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho visto gli effetti devastanti di un’esplosione davvero potente che ha fatto danni molto seri non solo nel distributore ma tutto intorno fino a far esplodere vetri, rovinare infissi o anche danneggiare una scuola nelle vicinanze. Le cause sono sotto studio anche se i vigili del fuoco dicono che tutto è nato da una fuga di gas. Si è sviluppato un primo incendio con delle piccole esplosioni e poi uno molto grande”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto sul luogo dell’esplosione al distributore avvenuta stamattina in via dei Gordiani.

