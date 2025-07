Crescono, ma di poco, gli incidenti sul lavoro in provincia di Cremona: secondo il report Inail pubblicato in questi giorni, nel 2024 se ne sono verificati 4.667, contro i 4.612 dell’anno precedente. Calati invece, per fortuna, quelli con esito mortale: 8 quelli registrati, contro i 13 del 2023.

A livello regionale gli infortuni sono stati 110.420, contro i 110.383 dell’anno prima, mentre le vittime sono state 200, 9 in più del 2023.

L’Inail indaga anche la situazione delle malattie professionali, che nel Cremonese sono in crescita: 195 quelle denunciate, contro le 148 precedenti, mentre in Lombardia si passa da 3.802 a 4.271. Si parla di diversi tipi di patologie. Ad esempio si rileva un caso si mesotelioma, il tumore tipico di chi entra in contatto con l’amianto, e 7 patologie asbeto-correlate. In altri due casi si sono segnalati tumori dei tessuti molli.

13 delle denunce di malattia professionale riguardano patologie del sistema nervoso, e 11 sono sindromi del tunnel carpale. In due casi si sono verificate patologie dell’orecchio legate a rumori forti, e in 5 casi sono state denunciate malattie di tipo respiratorio. In 31 casi le denunce hanno riguardato problemi dell’apparato osteomuscolare.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata