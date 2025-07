Incidente venerdì mattina in via Novati, all’incrocio con via Landriani, dove una moto si è scontrata contro una spazzatrice. Mancavano pochi minuti alle nove quando si è verificato l’incidente. Il conducente del mezzo a due ruote è volato a terra.

In pochi minuti sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica. Il motociclista, un uomo di 62 anni, è stato prima medicato sul posto e poi trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi, nonostante le numerose contusioni.

Lo scontro ha provocato un blocco temporaneo della viabilità, di cui si sono occupati gli agenti della Polizia Locale, intervenuti tempestivamente, anche per effettuare i rilievi del caso.

