Si è svolto questa mattina a Mantova il confronto tra assessori e vertici delle Polizie Locali della città virgiliana, di Brescia, Bergamo e Cremona sul tema della sicurezza urbana.

Per Cremona erano presenti l’assessore alla Sicurezza Santo Canale (anche vicepresidente Anci Lombardia Dipartimento Sicurezza) e il comandante della Locale Luca Iubini. L’incontro nasceva da una sollecitazione dell’assessore regionale Romano La Russa per costruire un vero coordinamento interregionale. L’obiettivo: rafforzare in modo concreto il ruolo delle forze di polizia locale attraverso nuove proposte e istanze.

Da Canale è stata avanzata una delle cinque proposte che saranno presentate al prossimo tavolo di coordinamento regionale delle Polizie Locali: il potenziamento della formazione degli agenti e degli ufficiali, considerato che il problema è strutturale. Di fatto, a fronte dell’aumento degli ufficiali, non vi è un pari incremento nei corsi. L’ultimo ciclo completo risale al 2023 e solo il 50% ha completato due moduli su tre degli esami previsti dall’Amministrazione di Polizia in sede di formazione. La proposta è di istituire almeno due sessioni annuali per la formazione degli agenti e una per quella dei comandanti.

A seguire, l’Assessore alla Sicurezza di Bergamo, Giacomo Angeloni, ha posto l’attenzione sulla confusione normativa che oggi ostacola l’adozione di strumenti fondamentali di autotutela degli agenti di Polizia, come body cam, spray al peperoncino e giubbotti protettivi. Richiesto quindi un quadro chiaro e una presa di posizione unitaria da parte della Regione in linea con le indicazioni del Governo, affinché i Comuni non siano lasciati soli nel processo di autorizzazione.

Dalla voce dell’Assessore alla Sicurezza di Mantova, Iacopo Rebecchi, è arrivata la terza proposta: permettere anche alle polizie locali dei comuni capoluogo di accedere, almeno in via sperimentale e gratuita, ai database investigativi in uso alle forze dell’ordine statali. L’accesso alla banca dati SDI (Sistema di Indagine Interforze), fondamentale per i controlli su persone, veicoli e documenti, è infatti attualmente precluso alle Polizie Locali.

Hanno concluso l’incontro le ultime due proposte dell‘Assessore alla Sicurezza di Brescia, Valter Muchetti. In primo luogo, la richiesta si avviare quanto prima la figura dello Street Tutor: è già stata depositata in Consiglio Regionale una proposta di legge per introdurre questo ruolo, sulla base del modello emiliano-romagnolo.

Si chiederà quindi a Regione Lombardia di accelerare l’iter legislativo e sostenere con appositi finanziamenti i percorsi formativi per l’introduzione dello Street Tutor, destinato a svolgere funzioni di prevenzione e mediazione nei contesti urbani più sensibili, in affiancamento alla Polizia Locale.

Infine, è stato ribadito che per rendere operative queste proposte è indispensabile un impegno economico concreto da parte della Regione Lombardia. Richiesti più fondi strutturali che supportino sia la formazione che l’adozione di nuovi strumenti e tecnologie.

“Le Polizie Locali dei capoluoghi lombardi svolgono oggi un ruolo centrale nel garantire la sicurezza urbana e il presidio del territorio” ha sottolineato Canale. “Le responsabilità attribuite a questi corpi sono cresciute in modo significativo, senza che il quadro normativo e organizzativo si sia evoluto di pari passo.

È quindi necessario avviare una revisione strutturata e coerente del sistema. Regione Lombardia è chiamata a esercitare pienamente il proprio ruolo di coordinamento e indirizzo. Le proposte presentate oggi vanno in questa direzione e si fondano su bisogni operativi reali. Aggiornamenti normativi, strumenti adeguati, accesso alle informazioni, formazione obbligatoria e risorse certe sono condizioni indispensabili per rafforzare la capacità operativa della Polizia Locale e rispondere alle richieste di sicurezza dei cittadini”.

LE CINQUE RICHIESTE A REGIONE LOMBARDIA IN SINTESI.

1. Aggiornamento del Regolamento regionale sugli strumenti di autotutela

L’attuale Regolamento n. 5/2019 non rispecchi più la dotazione effettiva in uso alle Polizie Locali (spray, bastoni estensibili, giubbotti protettivi, bodycam). Si chiede a Regione Lombardia di:

• richiedere un parere ufficiale al Ministero dell’Interno sull’impiego degli strumenti principali di autotutela

• integrare il Regolamento con un elenco aggiornato delle dotazioni autorizzate, le modalità di formazione e abilitazione all’uso, e il necessario allineamento normativo al quadro nazionale.

2. Accesso diretto al sistema SDI per i Comuni capoluogo. L’accesso alla banca dati SDI (Sistema di Indagine Interforze), fondamentale per i controlli su persone, veicoli e documenti, è attualmente precluso alle Polizie Locali. Si chiede a Regione Lombardia di:

• attivarsi formalmente presso il Governo, in particolare presso il Ministero dell’Interno, per avviare una sperimentazione nei Comuni capoluogo che consenta l’accesso diretto, tracciato e gratuito al sistema SDI da parte di operatori formati e accreditati.

3. Formazione obbligatoria e regolare per operatori della Polizia Locale. La formazione risulta oggi discontinua e non strutturata. Si chiede a Regione Lombardia di:

• organizzare corsi semestrali per agenti con accesso garantito entro sei mesi dall’assunzione

• attivare corsi annuali per ufficiali, con tempi formativi certi

• avviare corsi biennali per comandanti, finalizzati al consolidamento delle competenze gestionali e strategiche.

4. Aumento stabile delle risorse regionali per la sicurezza locale. I Comuni sostengono direttamente la maggior parte dei costi relativi a dotazioni, mezzi, sistemi di videosorveglianza e tecnologie. Si chiede a Regione Lombardia di:

• incrementare in modo strutturale i fondi destinati alla sicurezza urbana, garantendo un co-finanziamento stabile per dotazioni tecnologiche, mezzi operativi e infrastrutture.

5. Legge regionale sugli Street Tutor. È già stata depositata in Consiglio Regionale una proposta di legge per introdurre la figura dello Street Tutor, sulla base del modello emiliano-romagnolo. Si chiede a Regione Lombardia di:

• accelerare l’iter legislativo e sostenere con appositi finanziamenti i percorsi formativi per questa figura, destinata a svolgere funzioni di prevenzione e mediazione nei contesti urbani più sensibili, in affiancamento alla Polizia Locale.

