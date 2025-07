La situazione della viabilità di via Fabio Filzi, complicata da alcuni mesi a questa parte a causa dei lavori che interessano via Bergamo, è diventata oggetto di un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Jane Alquati (Lega).

“Via Fabio Filzi è da tempo interessata da un crescente volume di traffico veicolare, ulteriormente aumentato a seguito di recenti lavori stradali e modifiche alla viabilità circostante” si legge nel documento.

“Tale incremento ha reso la circolazione in quel tratto di strada più intensa e, in alcuni momenti della giornata, particolarmente critica per la sicurezza di residenti, pedoni e ciclisti”.

La criticità, per Alquati, è più ampia, ed è dimostrata anche dai “numerosi episodi di incidenti in diversi punti della città, a testimonianza di una situazione che merita attenzione e monitoraggio da parte de11’Amministrazione”.

Peraltro, la strada in questione è “frequentemente soggetta a velocità elevate da parte degli automobilisti, in particolare nelle ore serali, e non risulta attualmente dotata di adeguati dissuasori di velocità o misure analoghe di moderazione del traffico” continua la consigliera, che segnala, in particolare, “una particolare criticità nell’immissione in Via Fabio Filzi da via Pietro Negroni, che risulta pericolosa per la scarsa visibilità”.

Per questo la consigliera chiede alla giunta “se siano stati effettuati, o siano in corso, rilievi o analisi tecniche da parte degli ufficl Gompetenti relativamente al traffico e alla sicurezza stradale in via Fabio Filzi” e “se non ritenga urgente valutare l’introduzione di misure di contenimento della velocità, come dissuasori o altri strumenti di moderazione del traffico” nella strada in questione. Si chiede infine “quali siano, eventualmente, le tempistiche e le modalità con cui si intende procedere per garantire maggiore sicurezza ai cittadini che vivono, transitano o lavorano nella zona”.

