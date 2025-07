E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale un 39enne di Crespiatica che in sella al suo scooter questa mattina dopo le 7 è finito contro il guardrail a Bagnolo Cremasco. Il mezzo arrivava da Crespiatica, quando lo scooterista improvvisamente ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta e impattando contro il guardrail. Il 39enne è stato sbalzato dalla sella.

Subito soccorso dal personale del 118, è stato poi trasferito in codice rosso in ospedale. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri. La carreggiata interessata dall’incidente è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del mezzo.

