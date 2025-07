Meno di un’ora di maltempo questa mattina sul territorio cremonese e soprattutto nel cremasco è stata più che sufficiente per creare notevoli danni e disagi in varie zone della provincia. Complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una quarantina su novanta richieste di intervento. A Crema, in particolare, la tempesta ha fatto cadere alberi, trascinato oggetti per diversi metri, mentre la pioggia ha creato degli allagamenti in alcuni sottopassi.

Il luogo che ha subito le evidenze maggiori del maltempo è stato il Campo di Marte, dove sono crollate pericolosamente diverse piante, costringendo il comune alla chiusura preventiva del parco per la sua messa in sicurezza. Sul viale di Santa Maria, invece, un albero è caduto sulla carreggiata colpendo una macchina in movimento con a bordo una donna di 49 anni, trasportata in ospedale in codice verde.

Altri disagi sono stati segnalati in via Brescia, dove il sottopasso verso San bernardino si era allagato rapidamente, ma anche problemi nuovamente con alcune piante più leggere in Via Indipendenza e via Gramsci, nei pressi di Porta Ombriano. In Duomo, invece, alcune sedie sono state trascinate dal vento per una decina di metri.

Dopo la fase critica, a Crema è tornato a splendere il sole, ma la Protezione Civile e la Polizia Locale si sono messe subito al lavoro per ripristinare il prima possibile l’ordine in città, rimuovendo e mettendo in sicurezza tutti i danni creati dalla tempestosa mattinata cremasca.

Riccardo Lionetto

