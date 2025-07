Cittadinanza, Tajani: “Voglio convincere alleati”. Lega: “Non passerà mai”

(Adnkronos) – “Per lo ius italiae vorrei convincere i nostri alleati, entrando nel merito della nostra proposta, quella del referendum era una proposta per 5 anni, noi siamo per dieci anni. Intanto in Parlamento facciamo la riforma della giustizia e quella fiscale, poi spiegheremo ai nostri alleati la bontà della nostra proposta”. Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, ospite del Forum in Masseria. “Non è che ti fai rispettare se insulti un musulmano, devi essere forte della tua identità, la paura di inglobare è un segno di debolezza”, dice.

Per Tajani “lo ius italiae significa dare la cittadinanza italiana, attraverso un percorso serio”. “Per diventare italiani non è sufficiente vivere in Italia, va affrontato un problema che riguarda un milione di studenti non nati in Italia: diciamo che se tu hai frequentato con profitto la scuola dell’obbligo, fino a 16 anni, puoi chiedere la cittadinanza con un anno di anticipo rispetto alla legge attuale, e non lo diciamo perché vogliamo essere lassisti, ma il contrario”. “Non è una norma per facilitare, ma per rendere più serio l’ottenimento della cittadinanza. Il modello è quello romano, che includeva”, dice. “Il centrodestra moderno deve farsi carico di questo problema”, chiede.

Rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla posizione di Marina Berlusconi, il leader di Forza Italia spiega che “è un’amica, non abbiamo mai affrontato questo tema. Non si è mai espressa su questo tema”. Rispetto a quanto scritto oggi su un quotidiano, Tajani rivolgendosi a una giornalista aggiunge: ”Ha letto l’articolo della Stampa di oggi? Non c’è una dichiarazione” di Marina Berlusconi.

A stretto giro la replica della Lega che ribadisce la propria contrarietà: “Invitiamo l’amico Antonio Tajani ad archiviare ogni polemica sulla riforma della cittadinanza. Non passerà mai, non è prevista dal programma di centrodestra, è stata bocciata perfino dal recente referendum promosso dalla sinistra. Guardiamo avanti, al Paese non serve un’estate di inutili polemiche: abbiamo il dovere di realizzare il programma che ha convinto gli italiani a darci fiducia”.