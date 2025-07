Elon Musk, l’America Party affonda il titolo Tesla a Wall Street

(Adnkronos) – L’America Party di Elon Musk affonda il titolo Tesla. L’annuncio del lancio di un terzo partito negli Usa da parte dell’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense ha pesato sull’andamento in borsa del gruppo automobilistico. All’apertura di Wall Street il titolo Tesla perde il 7,76% a 290,89 dollari, facendo scendere sotto la soglia simbolica dei 1.000 miliardi di dollari la capitalizzazione di mercato di Tesla. “Il fatto che Musk sia sempre più coinvolto in politica è esattamente la direzione opposta che gli investitori e gli azionisti di Tesla vogliono che prenda”, ha spiegato Daniel Ives, di Wedbush, in un report.

Elon Musk si oppone con veemenza alla legge di bilancio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump a causa del suo impatto sui conti pubblici. Nei giorni scorsi aveva promesso di lanciare un proprio partito politico se la legge fosse stata approvata. Venerdì 4 luglio e in occasione della promulgazione in pompa magna della “grande e bella legge” di Donald Trump, Musk ha lanciato un sondaggio sulla nascita di un terzo partito. Il 65% dei circa 1,2 milioni di votanti ha risposto ‘sì’ alla domanda se volevano che nascesse il “Partito dell’America”.

Ex stretto alleato di Donald Trump, di cui ha finanziato molto generosamente la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2024, Musk era stato incaricato di tagliare le spese per l’economia con il Dipartimento Doge creato con questa missione. “Dopo l’uscita di Musk dall’amministrazione Trump e dal Doge, c’è stato un certo sollievo iniziale da parte degli azionisti di Tesla”, commenta Ives. “Questo sollievo è durato pochissimo e la situazione è ulteriormente peggiorata con quest’ultimo annuncio” di Musk, ha proseguito l’analista. Donald Trump ha deriso il nuovo progetto di Elon Musk domenica, descrivendo l’idea come “ridicola”. Dal picco di dicembre, il prezzo delle azioni di Tesla è sceso di quasi il 40%.