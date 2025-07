Mattarella in Croazia “Minoranze ponte della nostra collaborazione”

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – “Ero stato a Zagabria dieci anni fa, subito dopo la mia elezione, è una soddisfazione vedere come in questi dieci anni la nostra collaborazione sia cresciuta in larghissima misura e dimensione, sotto ogni profilo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Zagabria, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con il presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanovic. “Ho ringraziato per questo il presidente Milanovic, per l’amicizia che lega Croazia e Italia. La nostra collaborazione avviene attraverso i frequenti contatti tra i nostri esponenti di governo, attraverso strumenti di collaborazione consolidati come il Comitato dei Ministri che si riunisce biennalmente, come anche l’incontro trilaterale che c’è biennalmente tra Croazia, Slovenia e Italia, o attraverso le tante forme di collaborazione economica, culturale che vi sono tra Croazia e Italia. Con il presidente Milanovic abbiamo parlato di come questa collaborazione si giovi in maniera preziosissima delle minoranze rispettive dei due Paesi, che sono il ponte della nostra amicizia, della nostra collaborazione, ne sono anche una garanzia, uno strumento che induce sempre più Croazia e Italia a collaborare sotto ogni profilo”.

(Fonte video: Quirinale)