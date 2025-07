Tg Sport – 7/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Il ritorno di Allegri “Riportare il Milan in Champions”

– Anche il City su Dumfries, Farioli allenerà il Porto

– Flavio Cobolli vola ai quarti di finale di Wimbledon

– A Silverstone vince Norris, giornata da incubo per Leclerc

– Scherma, Errigo “Ai Mondiali saremo la squadra da battere”

/gtr

© Riproduzione riservata