Agricoltura, Lollobrigida “Evitare che l’Ue faccia scelte folli”

MILANO (ITALPRESS) – “Continuiamo a lavorare costantemente per tentare di evitare che l’Europa faccia una scelta folle, che è quella di far involvere le sue politiche strategiche sul settore agricolo, che prevedono invece una pianificazione complessiva e quindi un fondo riservato agli agricoltori”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’assemblea di Confagricoltura a Milano, in merito ai dazi e ai possibili tagli alla Pac da parte dell’Unione Europea.

xm4/fsc/mca3