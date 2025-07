Sarebbe originario di Cremona Domenico Martino, 53enne ed ex marito di Sohila Tarek Hassan Haggag, la danzatrice del ventre in carcere in Egitto per “offesa alla morale”.

La ballerina, star sui social con oltre 2 milioni di followers e il nome d’arte di Linda Martino, è stata arrestata lo scorso 22 giugno all’aeroporto del Cairo, mentre era in partenza per una tournée a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti.

Egiziana d’origine, si era sposata nel 2011 con Domenico Martino (da cui “prenderà” il cognome), imprenditore cremonese con basi al Cairo, con il quale si era poi trasferita in Italia fino al 2015; da lì il rientro in Egitto.

L’uomo si sarebbe poi spostato per lavoro alcuni anni dopo in Svizzera, ottenendo il divorzio dalla danzatrice nel 2024.

Dopo l’arresto di Linda, Domenico sarebbe stato informato dalla Farnesina. La donna ora è reclusa, in attesa di giudizio.

