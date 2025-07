Tragedia, poco dopo le 17, in un appartamento di viale Po al civico 65: un uomo di 60 anni si è lanciato dal quarto piano della palazzina dove ha sede la comunità “Villa Cristo Re” che ospita pazienti psichiatrici. Subito sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto del personale del 118. E’ stato allertato anche l’elisoccorso, ma purtroppo per il 60enne non c’è stato nulla da fare. In viale Po si sono portati anche gli agenti della Questura che si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso.

