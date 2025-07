Approvata questa mattina dal Consiglio Regionale la legge che tutela il saper fare liutario cremonese, un’iniziativa del consiglere di FDI Marcello Ventura, già presentata nelle scorse settimane in Commissione Attività Produttive.

Il documento prevede che vengano promosse “azioni concrete di supporto alle botteghe e ai maestri liutai attraverso l’incentivazione della ricerca e dell’innovazione nel settore, la collaborazione con università, scuole di liuteria e istituzioni culturali, la valorizzazione della formazione specialistica e della trasmissione intergenerazionale del mestiere, il sostegno al turismo culturale e alla cooperazione tra le imprese artigiane e le istituzioni culturali”.

Tra le finalità principali: la salvaguardia del sapere artigianale liutario attraverso azioni concrete di sostegno alle botteghe e ai maestri liutai; la promozione della formazione specialistica e della trasmissione intergenerazionale del mestiere; l’incentivazione della ricerca e dell’innovazione nel settore, anche in collaborazione con università, scuole di liuteria e istituzioni culturali; la valorizzazione turistica e culturale del territorio cremonese e lombardo, facendo della liuteria un attrattore internazionale di qualità ed il rafforzamento dell’identità lombarda nel mondo, attraverso una promozione mirata del patrimonio musicale, artistico e artigianale”.

Un punto qualificante del provvedimento è il sostegno alla diffusione e alla tutela del marchio collettivo “Cremona Liuteria”, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, nato per certificare l’autenticità, la qualità e la provenienza degli strumenti realizzati secondo i criteri della scuola liutaria cremonese.

Tra i primi commenti, quelli del consigliere di opposizione Matteo Piloni (Pd) che aveva presentato degli emendamenti al progetto di legge: “Abbiamo ottenuto un risultato importante – dichiara Piloni –. Siamo riusciti a inserire il sostegno di Regione Lombardia alle attività di contrasto alla contraffazione, uno dei problemi più gravi per le botteghe e per l’intero sistema liutario. Un passaggio che la legge non prevedeva a che siamo riusciti a inserire, prevedendo anche iniziative di sensibilizzazione e tutela delle imprese artigiane del settore”.

“Purtroppo, non sono state accolte altre proposte per noi altrettanto importanti – prosegue il consigliere dem -. Avevamo chiesto di esplicitare in legge che tutte le botteghe liutarie regolarmente iscritte alla Camera di commercio potessero partecipare alle iniziative previste dalla normativa, indipendentemente dal marchio”.

Particolare amarezza arriva anche per il mancato accoglimento dell’ordine del giorno che chiedeva un impegno della giunta lombarda in merito al Piano di salvaguardia del sapere liutario cremonese, di cui è referente il Comune di Cremona e che coinvolge anche il Ministero della Cultura. “Un’occasione persa – commenta Piloni –. Sorprende la scelta di non voler rafforzare uno strumento istituzionale fondamentale, riconosciuto e condiviso da anni”.

“Mi auguro che ciò che non si è riusciti a ottenere oggi possa essere recuperato in futuro – conclude Piloni -: coinvolgendo tutti gli attori del sistema liutario cremonese e provando, con il contributo di realtà del territorio, ad aggiungere ulteriori risorse ai 100 mila euro, previsti oggi in legge solo per il 2025, così da poter coinvolgere tutti gli attori del sistema liutario cremonese e concretizzare davvero gli obiettivi della legge”.

Positivo invece il commento di Riccardo Vitari, consigliere Lega: “La valorizzazione della liuteria cremonese è una battaglia che ho combattuto personalmente come Lega, è una grande vittoria non tanto per me quanto per il mio territorio, dove la liuteria rappresenta una tradizione artigianale molto antica, preziosa e rinomata da secoli, specifica delle nostre zone. Per questo motivo il Saper fare liutario, riconosciuto persino dall’Unesco, è un’arte molto importante da preservare, tutelare e tramandare anche per il futuro, tra le giovani leve”.

”È necessario”, commenta il consigliere regionale leghista, ”difendere questa nostra specificità dalle contraffazioni e da oggi, grazie a questa legge, le salvaguardie per i nostri artigiani aumenteranno considerevolmente. Ma l’auspicio è che questa maestria artigianale, che da sempre è un’importante attrattiva sia commerciale che turistica, acquisti sempre di più popolarità a livello internazionale, come una delle eccellenze mondiali a livello cremonese e lombardo”.

© Riproduzione riservata