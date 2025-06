Sull’audizione degli stakeholders cremonesi in Regione, questa mattina, nella seduta della IV Commissione Attività produttive per l’esame della legge regionale sulla tutela della liuteria promossa dal consigliere Marcello Ventura (FDI), mette “i puntini sulle i” il consigliere dem Matteo Piloni. “E’ un’opportunità per rafforzare il sistema del sapere artigianale dei liutai. Per questo ho invitato alcune realtà cittadine – come il Museo del Violino, l’Istituto Stradivari, il teatro Ponchielli e il conservatorio Monteverdi – che non erano state previste inizialmente, creando così, insieme al Consorzio liutai, l’amministrazione comunale, la Camera di commercio e le associazioni della categoria, un’audizione più completa e rappresentativa del sistema del saper fare liutaio cremonese”.

“A tal proposito – aggiunge il consigliere dem – proporrò una serie di emendamenti volti ad arricchire e potenziare il testo di legge, aumentando il coinvolgimento della Regione Lombardia nel piano di salvaguardia della liuteria e ponendo particolare attenzione alle misure per contrastare la contraffazione, oggi uno dei problemi più gravi per questo straordinario patrimonio culturale”.

“Mi auguro – conclude Piloni – che la maggioranza accolga le mie proposte, così da poter arrivare a un testo condiviso e davvero utile per il futuro della liuteria cremonese”.

