Nella serata di lunedì 7 luglio si è manifestata la necessità di intervenire con urgenza in corrispondenza della pavimentazione stradale di via Eridano, all’altezza dell’intersezione con via Costone di Sotto, a causa della presenza di una cavità di ingenti dimensioni, sotto il piano stradale. La situazione, rilevata dai tecnici di AEM S.p.a. ha richiesto l’attivazione anche della Polizia Locale per una prima messa in sicurezza dell’Area. A fronte delle verifiche effettuate nelle ore successive si sono pianificati gli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto stradale.

Nei prossimi giorni le squadre dei tecnici incaricati lavoreranno per risolvere definitivamente il problema che ha generato l’importante dilavamento sotto il manto stradale, ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire quindi il normale transito del traffico veicolare.

Per poter avviare i lavori di ripristino si rende necessario modificare la circolazione lungo la via Eridano come segue:

FASE 1 – Da martedì 08/07/25:

riduzione di carreggiata con circolazione sulla corsia di marcia nel tratto di via Eridano entrambe le direzioni in corrispondenza degli svincoli con via Sacco e Vanzetti e via Costone di Sotto (ord. ex 144H)

Una volta terminati questi lavori si procederà con la fase 2.

FASE 2 – da definire in funzione della FASE 1 dei lavori:

chiusura di carreggiata nel tratto di via Eridano direzione PC in corrispondenza dello svincolo con via Costone di Sotto;

riduzione di carreggiata con circolazione sulla corsia di marcia nel tratto di via Eridano direzione MN in corrispondenza dello svincolo con via Sacco e Vanzetti.

Nel momento di apertura della seconda fase di cantiere, necessario al ripristino della sicurezza stradale, verranno attivati due diversi percorsi alternativi per i mezzi pesanti e i mezzi leggeri:

FASE 2 PERCORSO ALTERNATIVO PER TRAFFICO LEGGERO (massa minore a 3,5 T):

da via Eridano con direzione Piacenza, obbligo di svolta a dx in via Costone di Sotto, via Milano, via Massarotti, via Trebbia, via Eridano.

FASE 2 PERCORSO ALTERNATIVO PER TRAFFICO PESANTE (massa Superiore a 3,5 T)

da via Seminario con direzione Piacenza, obbligo di svolta a dx in via Castelleone, da percorrere fino alla tangenziale ovest in Comune di Castelverde, Tangenziale ovest direzione Cavatigozzi, via Acquaviva, via della Conca, via Milano, via Costone di Sotto, via Eridano.

Eventuali mezzi pesanti che dovessero percorrere via Costone di Sotto, all’intersezione con via Milano sarà in vigore l’obbligo di svolta a sinistra in via Milano con percorrenza fino all’intersezione con via della Conca, obbligo di svolta a sinistra in via della Conca, rotatoria in via della Conca e ritorno in via Milano fino a via Costone di Sotto.

L’assessore Zanacchi ha dichiarato: “Ringrazio i tecnici di AEM S.p.a e la Polizia Locale per il costante presidio della rete viaria urbana e per le attività messe in atto necessarie a garantire la sicurezza del traffico cittadino. E’ infatti attraverso il presidio costante delle nostre strade che problemi come quello riscontrato ieri sera vengono intercettati senza che nessun cittadino sia rimasto coinvolto in spiacevoli e pericolosi incidenti. Nei prossimi giorni si opereranno tutte le attività finalizzate al ripristino della sicurezza nel tratto di tangenziale in cui si è formata la grossa cavità sotto il manto stradale. L’obbiettivo sarà quello di ultimare i lavori nel minor tempo, arrecare minor disagio possibile alla popolazione e rimettere in sicurezza l’area.”

